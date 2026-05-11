Το πόθεν έσχες του Γιώργου Παπανδρέου: Μεταβίβασε στην κόρη του ποσοστό του σε μονοκατοικία στη Νέα Ερυθραία

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024), δήλωσε συνολικό εισόδημα 64.991,28 ευρώ, 37.068,84 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές και κληρονομιές, 3.969 ευρώ που εξαιρούνται φόρου και 9,54 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Ο κ. Παπανδρέου έχει πέντε λογαριασμούς σε ευρώ και δολάρια. Ειδικότερα, διαθέτει δύο λογαριασμούς στην Εθνική (624,28 και 59.263,76 ευρώ), ένας επίσης στην Εθνική σε αμερικανιά δολάρια (354 δολάρια) και δύο στη Bank of America (3.426,60 και 20.804,29 δολάρια).

Επίσης, από το 2023 διαθέτει μονοκατοικία κατασκευής 2011 σε οικόπεδο 1.728,22 τ.μ. στη Βάρη Αττικής. Για την αγορά της έλαβε στεγαστικό δάνειο 200.000 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα τον Φεβρουάριο του 2024 (υπόλοιπο 186.151,22 ευρώ, λήξη 2034). Μέσα στο 2024 μεταβίβασε ως γονική παροχή στην κόρη του Μαργαρίτα τη μονοκατοικία 646,62 τ.μ. στη Νέα Ερυθραία , στην οποία κατείχε ποσοστό 50%.

Ο κ. Παπανδρέου δεν δηλώνει οχήματα, ενώ το ΙΧ 1.985 κ.εκ. που διατηρούσε από το 1996 παραδόθηκε σε εταιρεία για ανακύκλωση.

Επίσης, έχει το 100% της εταιρείας ORA Consulting Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που συστάθηκε το 2023. Εκτός από το στεγαστικό, διαθέτει μία πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας με μηδενικό ουσιαστικά υπόλοιπο.