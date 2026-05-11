Προσοχή! Κίνδυνος αλλεργίας από κουλούρια με σοκολάτα – Ανακαλούνται από την αγορά

Pixabay
THESTIVAL TEAM

Ανακαλείται από την αγορά παρτίδα κουλουριών με σοκολάτα καθώς όπως τονίζει ο ΕΦΕΤ στην ανακοίνωσή του, ανιχνεύτηκε η παρουσία αλλεργιογόνου ουσίας (φουντούκι), η οποία δεν δηλώνεται στην επισήμανση.

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν και είναι αλλεργικοί στα φουντούκια, να μην το καταναλώσουν.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμο», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Κουλούρια» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28/12/26,με αριθμό παρτίδας Lot 1107626, συσκευασίας καθαρού βάρους 300g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την EYΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΟΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη ΒΙΟΠΑ Μαρκόπουλου.

Το προϊόν εξετάστηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ. και ανιχνεύτηκε η παρουσία αλλεργιογόνου ουσίας (φουντούκι), η οποία δεν δηλώνεται στην επισήμανση.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στα φουντούκια και έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσιεύει ο ΕΦΕΤ:

