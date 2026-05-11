ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Μετά τον Οικονομίδη, τέλος και οι Βεζυρτζής – Μπουντούρης

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ καθώς επίσημα παρελθόν αποτελούν οι Βεζυρτζής, Οικονομίδης και Μπουντούρης.

Μετά την είδηση της παραίτησης του Βασίλη Οικονομίδη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα και το τέλος της συνεργασίας με τον πρόεδρο Νίκο Βεζυρτζή και τον General Manager Νίκο Μπουντούρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κ.κ. Βεζυρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη.

Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα»