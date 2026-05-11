Κόουλ Άλεν: Αθώος δήλωσε ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

«Αθώος» δήλωσε ο Κόουλ Τόμας Άλεν που κατηγορείται για την επίθεση με πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα καθώς και για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο δράστης των πυροβολισμών που σκόρπισε τον τρόμο στο Χίλτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ και την σύζυγό του Μελάνια, εμφανίστηκε τη Δευτέρα (11.05.2026) στο δικαστήριο φορώντας πορτοκαλί στολή κρατουμένου και δεμένος με χειροπέδες στα χέρια και τα πόδια.