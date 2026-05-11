Φθιώτιδα: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορεά – Εισέβαλαν με βαρύ οπλισμό και “σήκωσαν” το χρηματοκιβώτιο

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Φθιώτιδα, με τους δράστες να ανοίγουν το χρηματοκιβώτιο και να παίρνουν το περιεχόμενό του, πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητό τους και γίνουν «καπνός».

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η ληστεία έγινε γύρω στις 10:00 το πρωί στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας καλοντυμένος άνδρας μπήκε στην τράπεζα και αφού πρόταξε το πιστόλι του, απείλησε τους υπαλλήλους να ακολουθήσουν τις οδηγίες του.

Τότε, ο συνεργός του που επίσης κουβαλούσε βαρύ οπλισμό, κατέβηκε στον χώρο του χρηματοκιβωτίου και το άδειασε.

Αφού οι δράστες πήραν μαζί τους χρηματικά ποσά, κινήθηκαν πεζοί μέχρι την πλατεία όπου τους περίμενε ο τρίτος συνεργός τους στο αυτοκίνητο.

Για τον εντοπισμό των δραστών έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό, με τους αστυνομικούς να κλείνουν τις εξόδους διαφυγής.

Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά και το βιντεοληπτικό υλικό μέσα και έξω από τη Τράπεζα ώστε να βρουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν πριν και μετά τη ληστεία.