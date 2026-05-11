MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό

|
THESTIVAL TEAM

Σε διευκρινίσεις και συμπλήρωση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προχωρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη μη συμπερίληψη τραπεζικών λογαριασμών του εξωτερικού στο πόθεν έσχες.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων «με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία».

«Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου» τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

«Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών», καταλήγει.

Νίκος Ανδρουλάκης Πόθεν έσχες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Συναγερμός στη Γαλλία: Γάλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκε με συμπτώματα χανταϊού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Κρήτη: Κλειστό το ΕΠΑΛ Μοιρών μετά το κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με 13 Συλλήψεις σε Σάμο και Αττική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για το οικονομικό έτος 2024

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Προσοχή! Κίνδυνος αλλεργίας από κουλούρια με σοκολάτα – Ανακαλούνται από την αγορά

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

“Μαμά σ’ αγαπώ!!! Να προσέχεις!!!” – Ένα δυνατό μήνυμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης