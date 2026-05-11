Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό

Σε διευκρινίσεις και συμπλήρωση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προχωρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη μη συμπερίληψη τραπεζικών λογαριασμών του εξωτερικού στο πόθεν έσχες.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων «με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία».

«Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου» τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

«Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών», καταλήγει.