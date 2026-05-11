Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Από τύχη δεν κατέρρευσε η εξωτερική πισίνα του Εθνικού κολυμβητηρίου

Κλειστό παραμένει εδώ και 14 μήνες το Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, ενώ παραμένει άγνωστο το πότε θα πότε θα επαναλειτουργήσει. Το κολυμβητήριο έκλεισε αιφνιδιαστικά τον Μάρτιο του 2025 για λόγους ασφαλείας, όπως είχε γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση από τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης.

Μόλις το περασμένο καλοκαίρι το Εθνικό Κολυμβητήριο έλαβε οικοδομική άδεια και έκτοτε ξεκίνησαν οι αυτοψίες στο κτήριο. Όπως αποκάλυψε η πρόεδρος των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Γιαννιού, μιλώντας στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης και την εκπομπή “Δημότης Online” του Παναγιώτη Κρινή, οι μελέτες για το Εθνικό Κολυμβητήριο αποκάλυψαν πολύ σοβαρά προβλήματα.

“Αυτό που μας είπαν είναι ότι ευτυχώς προλάβαμε. Ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει το Εθνικό”, ανέφερε η κα Γιαννιού για την απόφαση να μπει λουκέτο στις εγκαταστάσεις του. Σύμφωνα μάλιστα με την ίδια, η μελέτη για την εξωτερική πισίνα έδειξε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα! “Υπήρχε διαρροή από τους αρμούς -μιλάμε τώρα για χημικά και χλώρια- στα μπετά, στα στηρίγματα της πισίνας, φανταστείτε τι θα γινόταν”.