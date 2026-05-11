MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιάννης Σπαλιάρας: Είμαστε λίγοι οι Έλληνες ηθοποιοί που έχουμε κάνει Netflix

|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και αναφέρθηκε στις ξένες παραγωγές στις οποίες συμμετέχει, αλλά και στις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς.

Ο ηθοποιός και μοντέλο παραδέχτηκε πως οι Έλληνες ηθοποιοί που έχουν καταφέρει να συμμετάσχουν σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές είναι ελάχιστοι. «Ε, είμαστε νομίζω λίγοι», είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τις συνεργασίες του με ξένες παραγωγές και πλατφόρμες όπως το Netflix.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για το κατά πόσο έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα η πορεία του στο εξωτερικό. «Θα μπορούσε να είχε πάει και καλύτερα στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι», σχολίασε.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας αποκάλυψε ακόμη πως έχει δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις για συμμετοχή σε πάνελ εκπομπών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν ήταν κάτι που τον εξέφραζε. «Κοίτα, είχα προτάσεις για πάνελ, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω τη δεδομένη στιγμή. Μια από αξιόλογες παρουσιάστριες. Αλλά ποτέ δεν λέω ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις. Στο μέλλον μπορεί πάλι…», ανέφερε.

Netflix Γιάννης Σπαλιάρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Παντρεύτηκε η εγγονή του Πασχάλη Τερζή – Οι φωτογραφίες με τον τραγουδιστή

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το Ferto στον Α΄ Ημιτελικό

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Το μήνυμα των Metallica στους Έλληνες μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ: “Περισσότεροι από 90.000 γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας το νιώσαμε”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σέρρες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στην Περιαστική Οδό

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Politico: Η Ισπανία ζητά από την ΕΕ να δημιουργηθεί ευρωστρατός και να απεξαρτηθεί από τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη για αγροτικές ενισχύσεις και μέτρα αντιμετώπισης ζωονόσων