Γιάννης Σπαλιάρας: Είμαστε λίγοι οι Έλληνες ηθοποιοί που έχουμε κάνει Netflix

Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και αναφέρθηκε στις ξένες παραγωγές στις οποίες συμμετέχει, αλλά και στις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς.

Ο ηθοποιός και μοντέλο παραδέχτηκε πως οι Έλληνες ηθοποιοί που έχουν καταφέρει να συμμετάσχουν σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές είναι ελάχιστοι. «Ε, είμαστε νομίζω λίγοι», είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τις συνεργασίες του με ξένες παραγωγές και πλατφόρμες όπως το Netflix.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για το κατά πόσο έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα η πορεία του στο εξωτερικό. «Θα μπορούσε να είχε πάει και καλύτερα στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι», σχολίασε.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας αποκάλυψε ακόμη πως έχει δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις για συμμετοχή σε πάνελ εκπομπών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν ήταν κάτι που τον εξέφραζε. «Κοίτα, είχα προτάσεις για πάνελ, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω τη δεδομένη στιγμή. Μια από αξιόλογες παρουσιάστριες. Αλλά ποτέ δεν λέω ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις. Στο μέλλον μπορεί πάλι…», ανέφερε.