Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το Ferto στον Α΄ Ημιτελικό

Αύριο, Τρίτη 11 Μαίου, θα πραγματοποιηθεί ο Α΄ Ημιτελικός της Eurovision 2026 στη Βίεννη, στον οποίο συμμετέχει και ο Ακύλας από την Ελλάδα με το Ferto.

Αυτή την ώρα, ωστόσο, πραγματοποιείται η Dress rehearsal, δηλαδή η πρώτη γενική πρόβα του Α΄ Ημιτελικού. Ο Ακύλας ανέβηκε πριν από λίγη ώρα στη σκηνή και κάπως έτσι αρχίζει να λύνεται το μυστήριο για τη συνολική εμφάνιση που θα έχει η Ελλάδα φέτος.

Η εμφάνιση της Ελλάδας ξεκινά με τον Ακύλα μόνο του στη σκηνή, δημιουργώντας μια αρκετά ατμοσφαιρική εισαγωγή. Στη συνέχεια, μετά το κομμάτι με τα εφέ καθρεφτών, ένας από τους χορευτές εμφανίζεται στη σκηνή, ενώ ο ίδιος παίζει λύρα σε μια στιγμή που θυμίζει έντονα την iconic εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου το 2005.

Κατά τη διάρκεια της performance χρησιμοποιεί και το πατίνι, με το οποίο κινείται πάνω στη σκηνή, ενώ λίγο αργότερα αξιοποιείται και το βασικό prop της συμμετοχής, όπου συναντά τους τρεις χαρακτήρες που πλαισιώνουν την ιστορία του τραγουδιού.

Στο φινάλε, ο Ακύλας ανεβαίνει πάνω στο prop για τη γέφυρα του κομματιού, πριν κατέβει μέσα από έναν σωλήνα και καταλήξει στο κέντρο της σκηνής μαζί με τους υπόλοιπους χαρακτήρες, κλείνοντας δυναμικά την εμφάνιση.

Η ελληνική συμμετοχή ανεβαίνει φέτος νωρίς στη σκηνή, καθώς ο Akylas εμφανίζεται στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού με το εκρηκτικό «Ferto», ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει στα προγνωστικά και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Στον Α’ Ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

