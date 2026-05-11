ΚΚΕ για ναυτικό drone στη Λευκάδα: Επικίνδυνος εφησυχασμός και κυνισμός από την κυβέρνηση χωρίς απαντήσεις

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, τρεις μέρες μετά τον εντοπισμό ουκρανικού ναυτικού drone γεμάτου εκρηκτικά στη Λευκάδα, αντί να δώσει συγκριμένες απαντήσεις, επιδίδεται σε έναν συνδυασμό κυνισμού και επικίνδυνου εφησυχασμού», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του για κυβερνητικές δηλώσεις σχετικά με το ναυτικό drone στη Λευκάδα.

Προσθέτει ότι «ο ελληνικός λαός, βλέποντας τέτοια επικίνδυνα περιστατικά, δεν αγωνιά για το αν έχει και η Ελλάδα δυνατότητα παραγωγής τέτοιων όπλων για να συμμετέχει στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, όπως είπε ο κ. Δένδιας, αλλά για το τι θα είχε συμβεί αν αυτό το drone είχε εκραγεί στις ακτές τις Λευκάδας, που βαφτίστηκαν προκλητικά “διεθνή ύδατα”».

Αντίστοιχα, σημειώνει το ΚΚΕ, «το ζήτημα δεν είναι αν “θα διασφαλίσει η Ελλάδα” ότι “η Μεσόγειος δε θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων”, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά ότι αυτό έχει ήδη συμβεί, με την ενεργό συμβολή της ελληνικής κυβέρνησης, που συμμετέχει σε ναυτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, παραχωρεί πολεμικές βάσεις και έχει κάνει τη χώρα “μπάτε σκύλοι αλέστε” για στρατεύματα, πολεμικά φορτία και εξοπλισμό των ευρωατλαντικών “συμμάχων”, με αποτελέσματα σαν κι αυτό».

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «καμία “τεχνική ανάλυση” δεν απαιτείται για να απαντήσει η κυβέρνηση της ΝΔ στα συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε το ΚΚΕ από την πρώτη μέρα: Τι δουλειά είχε σε ελληνικά χωρικά ύδατα το ουκρανικό ναυτικό drone; Γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση αν και σε ποιον επιχειρησιακό σχεδιασμό ήταν ενταγμένο; Έχει συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρεί στην ευρωατλαντική “σύμμαχο” Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για την διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων; Επιχειρούν και άλλα αντίστοιχα drones της Ουκρανίας ή άλλων “συμμάχων” στα ελληνικά χωρικά ύδατα;».

Το ΚΚΕ, τέλος, ζητά από την κυβέρνηση «να αφήσει λοιπόν την κοροϊδία και να δώσει σαφείς απαντήσεις εδώ και τώρα».