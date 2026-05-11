MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη για αγροτικές ενισχύσεις και μέτρα αντιμετώπισης ζωονόσων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν επίσης ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για το ζήτημα αυτό θα γίνει αναλυτική ενημέρωση αύριο Τρίτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ.

Ως προς την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σημειώθηκε πως τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, όμως επισημάνθηκε ότι είναι απαραίτητη η πιστή και συνεχής εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αποτραπεί τυχόν ανατροπή της θετικής πορείας προς την εκρίζωση της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε πως η στενή συνεργασία με την Αστυνομία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παράνομων μεταφορών ζώων.

Σε ό,τι αφορά τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους αλλά και τους τυροκόμους του νησιού, τόσο με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων και αποζημιώσων όσο και με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας και η επιτήρηση στο πεδίο, με ενδελεχή χαρτογράφηση της διασποράς της νόσου.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, οι Υφυπουργοί Γιάννης Ανδριανός και Θανάσης Καββαδάς, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμων (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς.

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Χαλκιδική: Διαρρήκτες “άδειασαν” κατάστημα οπτικών στην Άφυτο – 20.000 ευρώ η λεία – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το νέο ΔΣ μετά την αποχώρηση των Βεζυρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη – Ποιος αναλαμβάνει πρόεδρος

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 11η Μαΐου

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Πώς κέρδισε ο Γερμανός τουρίστας αποζημίωση για τις ξαπλώστρες στο ξενοδοχείο στην Κω – “Ήταν όλες πιασμένες, δεν με άκουσαν”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Σοκ στη Βραζιλία: Νεόνυμφος πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του στην γαμήλια δεξίωση

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 54 λεπτά πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Από την παράταξη Ζέρβα στον Αγγελούδη ο Αντώνης Φουρλάτος