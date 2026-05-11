Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ αντιγράφει όλο και πιο πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ

Στη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, στο ΠΑΣΟΚ «που χρησιμοποιεί έναν όλο και πιο ακραίο λόγο» και στο διαφαινόμενο κόμμα Τσίπρα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στον Real FM, τονίζοντας ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε λεκτικές ακρότητες, υποβιβάζοντας το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου.

Ο κ. Δημητριάδης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ

Ερωτώμενη σχετικά με την ανάληψη ευθύνης που ανέφερε στη συνέντευξή του ο κ. Δημητριάδης, η κ. Σδούκου είπε ότι «αφορά την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των νόμιμων επισυνδέσεων από την ΕΥΠ». Διευκρίνισε ότι «οι υποθέσεις των νόμιμων επισυνδέσεων και του παράνομου λογισμικού δεν συνδέονται, κάτι που έχει αποδειχθεί από την έρευνα του Αρείου Πάγου».

Απαντώντας στο τι σημαίνει η φράση του κ. Δημητριάδη, ότι με την παραίτηση εν τέλει προστατεύτηκε και η ΕΥΠ, η κ. Σδούκου σημείωσε πως «η ανάληψη της ευθύνης προστάτεψε την ΕΥΠ, από το να βρεθεί στη μέση μικροκομματικών λογικών και εντάσεων. Επισήμανε δε, πως η κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλίες, βάζοντας επιπλέον φίλτρα και δικλείδες ασφαλείας για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Το 2022 άλλαξε ο νόμος για τις παρακολουθήσεις, περιορίστηκε το ποιοι μπορούν να τις ζητήσουν. Επίσης, αυξήθηκε ο έλεγχος από τη Δικαιοσύνη, καθώς πλέον δεν αρκεί η έγκριση από έναν εισαγγελέα, αλλά από δύο».

Υπογράμμισε ακόμη, ότι είναι αξιοπερίεργη η εμμονή της αντιπολίτευσης στα λεγόμενα του κ. Ντίλιαν, ενός πρωτόδικα καταδικασμένου για την υπόθεση του παράνομου λογισμικού. «Μόνο εδώ η αντιπολίτευση για μικροκομματικό συμφέρον χρησιμοποιεί τα λόγια καταδικασμένων. Έχουμε μπροστά μας μια αντιπολίτευση που μπροστά στην πολιτική της αδυναμία έχει γίνει τόσο κυνική, για να μην πω πολιτικά ανήθικη, που νομιμοποιεί αφηγήματα πρωτόδικα καταδικασμένων» σημείωσε η κ. Σδούκου.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί το «δόγμα Τσίπρα» και υιοθετεί τις κωλοτούμπες

Απαντώντας στην ερώτηση αν είναι το ΠΑΣΟΚ ο νέος Τσίπρας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επεσήμανε ότι «το τελευταίο διάστημα βλέπουμε από το ΠΑΣΟΚ ολοένα και πιο επιθετικές εκφράσεις. Με υπερβολές και όρους που τελικά δεν τιμούν, ούτε το ίδιο, ούτε συνολικά τη δημόσια συζήτηση. Δεν θα τους υποδείξουμε πώς θα μιλούν, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε όλοι, ότι η πολιτική έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αυτή η αλλαγή στη ρητορική τους δεν είναι τυχαία, βλέπουν ότι υπάρχει πίεση για τη δεύτερη θέση και ουσιαστικά δεν κάνουν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά περιχαρακώνονται πολιτικά απέναντι στον Τσίπρα. Γι’ αυτό βλέπουμε αυτή τη μετατόπιση προς ένα πιο ακραίο λόγο, προσπαθούν να περιορίσουν το πεδίο που θα κινείται ο Τσίπρας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όταν υιοθετείς τη γλώσσα της τοξικότητας, στο τέλος μοιάζεις με αυτούς που υποτίθεται ότι θέλεις να αντιμετωπίσεις».

Εκτός από τη ρητορική, υιοθετούν και την τακτική όμως και κυρίως την «κωλοτούμπα» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ. «Φέρανε για παράδειγμα την πρόταση της 4ήμερης εργασίας». Ξεκίνησαν λέγοντας «να συζητήσουμε 4ήμερη εργασία». Την επόμενη μέρα κάνουν την πρώτη κωλοτούμπα και μας είπαν, «δεν καταλάβατε, για πάνω από 20 μέρες εργαζόμενους λέγαμε» και συνέχισαν με ένα βήμα πίσω λέγοντας «δεν εννοούσαμε για θέσεις όπως ο τουρισμός και η εστίαση», για να καταλήξουν στο «δεν καταλάβατε, εννοούσαμε τελικά εθελοντικά όπως στη Γερμανία». Νομίζω πως «ξεπέρασαν τον εαυτό τους».

Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, κάτι που θα επιβεβαιωθεί και στο συνέδριο

Ερωτώμενη για τον απόηχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και το επικείμενο συνέδριο, η κ. Σδούκου ανέφερε πως «η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη και έτσι θα δώσει την εκλογική μάχη την άνοιξη του 2027». Σημείωσε δε, πως «παρότι συζητήθηκαν πολλά και σημαντικά στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως η συνταγματική αλλαγή, έμειναν κάποιες εντυπώσεις παραπολιτικού χαρακτήρα. Να σας πω λοιπόν, πως όλοι αντέχουν τη ζέστη, όλοι είναι στην κουζίνα και θα δώσουμε ενωμένοι τη μάχη». Όπως δε, πρόσθεσε, «κάνουν τρομερό έργο σε κάθε υπουργείο, γιατί αυτό που μας νοιάζει στο τέλος, είναι να αλλάξουν τα πράγματα, να λυθούν τα προβλήματα, από αυτό θα κριθούμε».