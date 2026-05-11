Ατύχημα για τον Σταύρο Φλώρο στο Survivor – Οι πρώτες πληροφορίες

Σοβαρό ατύχημα είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ να ανακοινώνει πως αναστέλλεται η προβολή του ριάλιτι, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Από site του Αγίου Δομίνικου αναφέρεται ότι, το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με το όνομα «Adrien III» κατέπλευσε το πρωί της Κυριακής στο ναυπηγείο του Μπαγιαχίμπε, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε στα ανοικτά της νήσου Σαόνα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Γουόκερ Νέιθαν Πολάνκο Μοράλες, το σκάφος κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα σε τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γυρίζεται η ταινία «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού, καθώς και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραύματα που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων μηχανών. Έλαβε άμεση βοήθεια από το Εθνικό Σύστημα Επείγουσας Φροντίδας 9-1-1 και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη φροντίδα.

Το Ναυτικό, ως αρμόδια λιμενική αρχή, διερευνά τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».