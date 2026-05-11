Από τις 7 Ιουλίου τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη αλλάζουν για πάντα

Μια ημερομηνία που οι περισσότεροι οδηγοί αγνοούν αλλά θα αισθανθούν άμεσα στην τσέπη τους και στο τιμόνι τους: στις 7 Ιουλίου 2026, λήγει οριστικά η μεταβατική περίοδος του Γενικού Κανονισμού Ασφαλείας (GSR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης -γνωστού επίσημα ως Κανονισμός 2019/2144.

Από εκείνη τη μέρα και έπειτα, κανένα καινούργιο αυτοκίνητο δεν θα μπορεί να πωληθεί στην ΕΕ αν δεν φέρει πλήρως τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας, ανεξαρτήτως του πότε σχεδιάστηκε η πλατφόρμα του.

Αξίζει να γίνει μια σημαντική διευκρίνιση που συχνά χάνεται στη δημόσια συζήτηση: τα περισσότερα από τα εν λόγω συστήματα δεν είναι νέα. Ήταν ήδη υποχρεωτικά από τον Ιούλιο του 2024, αλλά μόνο για αυτοκίνητα που λάμβαναν τότε νέα έγκριση τύπου. Το 2026 σηματοδοτεί την πλήρη εφαρμογή χωρίς καμία εξαίρεση. Όποιο μοντέλο δεν συμμορφώνεται, αποσύρεται από την αγορά. Κατασκευαστές με ηλικιωμένες πλατφόρμες που δεν αναβαθμίστηκαν εγκαίρως βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Τα συστήματα που αφορούν κάθε οδηγό

Η πιο άμεσα αντιληπτή τεχνολογία είναι το σύστημα έκτακτης σήμανσης φρεναρίσματος (Emergency Stop Signal, ESS). Όταν ένα όχημα φρενάρει απότομα σε ταχύτητα άνω των 50 km/h με επιβράδυνση πάνω από 6 m/s², τα πίσω φώτα αρχίζουν να αναβοσβήνουν γρήγορα αντί να παραμένουν σταθερά. Στόχος: να προειδοποιήσει εγκαίρως τον οδηγό πίσω, μειώνοντας τον κίνδυνο καραμπόλας -η πιο κλασική αιτία ατυχημάτων στις ελληνικές εθνικές οδούς.

Παράλληλα υποχρεωτικά είναι: το Intelligent Speed Assistance (ISA), σύστημα που αναγνωρίζει τα όρια ταχύτητας και ειδοποιεί τον οδηγό ή επεμβαίνει στον κινητήρα, το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (AEB) με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Assist), το σύστημα παρακολούθησης κόπωσης και προσοχής οδηγού (DDAW) και κάμερες ή αισθητήρες οπισθοπορείας.

Δύο ακόμη υποχρεωτικά στοιχεία που προκαλούν ευρύτερο προβληματισμό: ο καταγραφέας δεδομένων ατυχήματος (EDR) -το λεγόμενο «μαύρο κουτί» του αυτοκινήτου- που αποθηκεύει τα τελευταία δεδομένα κίνησης πριν από κάθε σύγκρουση, και η προεγκατεστημένη διεπαφή για σύστημα αλκοτέστ που μπορεί μελλοντικά να μπλοκάρει την εκκίνηση του οχήματος αν ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Πόσο θα ακριβύνουν τα αυτοκίνητα

Το κόστος είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ενσωμάτωση όλων των απαιτούμενων συστημάτων προσθέτει μεταξύ 400 και 1.500 ευρώ ανά όχημα, ανάλογα με την κατηγορία του. Η επιβάρυνση είναι αναλογικά βαρύτερη στα μικρά και οικονομικά μοντέλα -ένα extra κόστος 1.000 ευρώ σε ένα αυτοκίνητο αξίας 15.000 ευρώ αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 6% της τιμής του.

Αυτός είναι και ο λόγος που κατασκευαστές όπως η Volkswagen και άλλοι ευρωπαϊκοί κολοσσοί τρέχουν τους τελευταίους μήνες να ξεφορτωθούν τα αποθέματα παλαιότερων μοντέλων με ελκυστικές προσφορές -αυτοκίνητα που δεν απαιτούν ακόμα τα νέα συστήματα και επομένως κοστίζουν λιγότερο. Για τον Έλληνα καταναλωτή που σκέφτεται αγορά νέου οχήματος τους επόμενους μήνες, αυτό μεταφράζεται σε ένα σύντομο παράθυρο ευκαιρίας.

Το ερώτημα που μένει ανοικτό

Η επιχειρηματολογία υπέρ των νέων κανονισμών είναι ισχυρή: η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις τελευταίες θέσεις οδικής ασφάλειας στην ΕΕ, με δεκάδες νεκρούς κάθε χρόνο σε αποτρέψιμα ατυχήματα. Τεχνολογίες όπως το AEB και το ESS έχουν αποδεδειγμένα μειώσει τον αριθμό των πλαγιοπίσω συγκρούσεων σε χώρες που τις υιοθέτησαν νωρίς.

Ωστόσο, το ζήτημα της παρεμβατικότητας παραμένει. Το ISA, για παράδειγμα, δέχεται έντονη κριτική από οδηγούς που θεωρούν ότι ένα σύστημα που «παλεύει» με το πεντάλ του γκαζιού αντί να αφήνει τον οδηγό να κρίνει μόνος του, δεν βελτιώνει αλλά αποδυναμώνει την οδηγική ικανότητα. Και το «μαύρο κουτί» εγείρει εύλογα ερωτήματα για ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα και υπό ποιες συνθήκες.

Αυτά είναι ερωτήματα που η Ευρώπη δεν φαίνεται να έχει απαντήσει με επαρκή δημόσιο διάλογο. Η νέα εποχή της αυτοκίνησης φτάνει εν τω μεταξύ, είτε οι οδηγοί είναι έτοιμοι είτε όχι.

