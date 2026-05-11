Βελόπουλος: Σε διάλυση η κυβέρνηση – Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα

«Η κυβέρνηση είναι σε διάλυση και μέσα στην προσπάθεια ο πρωθυπουργός να την κρατήσει ενωμένη πετάει το θέμα των πρόωρων εκλογών για να συσπειρώσει το κόμμα του», υποστηρίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε σημερινή του δήλωση.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρει: «Μια κυβέρνηση σε πανικό και σε αποσύνθεση που παίζει ακόμα και με τους θεσμούς και το ύψιστο γεγονός της δημοκρατίας, τις εκλογές, είναι απλά μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα».