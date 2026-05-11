Σπείρα μαϊμού υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ: Προφυλακίζονται οι 2 από τους 7 συλληφθέντες

Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο από τους επτά συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης πολιτών, τα μέλη του οποίου παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ αποσπώντας τεράστια ποσά από τα θύματά τους, με τη συνολική λεία από την εγκληματική τους δράση να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Πλήρη άρνηση της κατηγορητηρίου σε βάρος του, είχε ο λεγόμενος ως «φύλακας» της εγκληματικής οργάνωσης με τους «μαϊμού» υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ. «Δεν έχω καμία σχέση με τις απάτες και με κανέναν από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους», φέρεται να υποστήριξε κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο 55χρονος κατηγορούμενος.

Συμπλήρωσε ότι «κανείς δεν μου έχει φέρει να φυλάξω το οτιδήποτε. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις αρχές και εργάζομαι ως τεχνικός στην ίδια εταιρεία τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια».

Δύο από τις αποδιδόμενες πράξεις ομολόγησε ένας 22χρονος κατηγορούμενος, που φέρεται να είχε επιχειρησιακό ρόλο την εγκληματική οργάνωση.

«Μου έδωσαν 100 ευρώ να παραλάβω μια σακούλα. Δεν ήξερα τι είχε μέσα και μου είπαν να την παραδώσω σε σημείο που θα μου έλεγαν. Το έκανα και αποχώρησα. Δεν πλησίασα, ούτε και μίλησα με κάποιο θύμα», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων στην απολογία του.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμα 20 ταυτοποιημένα άτομα που φέρεται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο στη σπείρα.

Πηγή: newsit.gr

