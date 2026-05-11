Θεσσαλονίκη: Ζεϊμπέκικο για καλό σκοπό στην Αριστοτέλους – Στόχος ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness

Η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της ΕΕΝΑΣΔ διοργανώνουν στην “καρδιά” της Θεσσαλονίκης μια ξεχωριστή δράση με κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει στην προσπάθεια κατάρριψης του Παγκόσμιου Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στην Πλατεία Αριστοτέλους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια και τη νόσο Alzheimer, αλλά και την προώθηση της συμμετοχής, της κίνησης και της ψυχικής ευεξίας.

Παράλληλα, μέσα από τη μεγάλη αυτή γιορτή, οι διοργανωτές επιδιώκουν να αναδείξουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από έναν από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς χορούς, το ζεϊμπέκικο.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στον χορό, καθώς η χορογραφία θα διδαχθεί από τον υπεύθυνο των τμημάτων χορού της Alzheimer Ελλάς.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα προσφερθούν αναμνηστικό μπλουζάκι της εκδήλωσης και πιστοποιητικό συμμετοχής.

Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2310 810411 και 2310 351451, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@alzheimer-hellas.gr

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.