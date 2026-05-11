Σταρ των ριάλιτι στην Αφρική εμφανίστηκε σε τελετή βραβείων με φόρεμα από… καρβέλια ψωμί

Με μια εμφάνιση που συζητήθηκε παρουσιάστηκε στα 12α Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCA) που διεξήχθησαν στη Νιγηρία, η οποία αφορά την σταρ των αφρικανικών reality Βασίλισσα Μέρσι Ατάνγκ.

Το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από περισσότερα από 500 καρβέλια ψωμί, όπως είπε η ίδια.

Μαζί της ήταν δύο κοπέλες που κουβαλούσαν δίσκους με ψωμί, και αρκετές βοηθοί για τη μεταφορά του φορέματος πάνω στο χαλί καθώς η Ατάνγκ δυσκολευόταν να κινηθεί.

Μιλώντας στο BBC, είπε ότι το ντύσιμο σχεδιάστηκε για να προωθήσει την επιχείρησή της και επέμεινε ότι η εμφάνιση ήταν σκόπιμο μάρκετινγκ και όχι σοκαριστικό.

«Ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA;», είπε χαρακτηριστικά.

Το φόρεμα σχεδιάστηκε από την Toyin Lawan του Tiannah’s Empire, η οποία σχολίασε στο Instagram ότι ξεκινά μια τάση «όλοι φορέστε την επιχείρησή σας».