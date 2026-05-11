Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι εχθροπραξίες με τον ρωσικό στρατό συνεχίζονται παρά την τριήμερη εκεχειρία που επιτεύχθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

«Σήμερα, δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο, υπήρχαν μάχες. Τα σημειώσαμε όλα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία, κατά τις τελευταίες ώρες της εκεχειρίας.

«Παρατηρούμε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει καμιά πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο. Δυστυχώς, ετοιμάζει νέες επιθέσεις», δήλωσε.

«Και εμείς, δυστυχώς, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις. Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρθει. Ακριβώς για αυτό εργαζόμαστε».