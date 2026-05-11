MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι εχθροπραξίες με τον ρωσικό στρατό συνεχίζονται παρά την τριήμερη εκεχειρία που επιτεύχθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

«Σήμερα, δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο, υπήρχαν μάχες. Τα σημειώσαμε όλα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία, κατά τις τελευταίες ώρες της εκεχειρίας.

«Παρατηρούμε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει καμιά πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο. Δυστυχώς, ετοιμάζει νέες επιθέσεις», δήλωσε.

«Και εμείς, δυστυχώς, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις. Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρθει. Ακριβώς για αυτό εργαζόμαστε».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ηράκλειο: “Έχει ξαναχτυπήσει και την 28χρονη και τη μαμά μου”, λέει η αδερφή της γυναίκας που την παρέσυρε ο σύζυγός της

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που το αεροπλάνο στο Ντένβερ παρασύρει τον άνθρωπο κατά την διάρκεια της απογείωσης

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν: “Εντελώς απαράδεκτη η απάντησή τους” – “Η αυτοσυγκράτησή μας τέλειωσε”, λέει η Τεχεράνη

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: Είναι πολύ γλυκός και σκεπτόμενος, είναι σημαντική η γνώμη του για μένα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανανεώνεται για μία διετία η θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη, Θάνου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: 7 στους 10 ανησυχούν για τον πόλεμο στο Ιράν – Το 46,5% εμπιστεύεται τη ΝΔ σε άμυνα και εξωτερική πολιτική