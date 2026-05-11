MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κως: Θανατηφόρο τροχαίο στο Ψαλίδι με θύμα 55χρονο – Προσέκρουσε σε δέντρο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Ψαλίδι στην Κω, με θύμα έναν 55χρονο.

Το δυστύχημα καταγράφηκε σήμερα το πρωί περίπου στις 08:30, λίγο μετά το ξενοδοχείο Sun Palace, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας προχώρησαν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας και στη συλλογή στοιχείων για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Όπως αναφέρει το kostv.gr, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 55χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Κως

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι που έπεσαν από πατίνι και τραυματίστηκαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για το οικονομικό έτος 2024

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Λέσβος: Έκαψαν το αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποίηση ζώων – Είχε δεχτεί επίθεση και τον Απρίλιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Το πόθεν έσχες του Κώστα Καραμανλή: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα 17 ακίνητα

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Σωτήρης Τσαφούλιας: Ο πατέρας μου πέρασε από δίπλα μου και έφυγε, δεν με γνώρισε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Χωρίς Ζαφείρη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα