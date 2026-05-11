Κως: Θανατηφόρο τροχαίο στο Ψαλίδι με θύμα 55χρονο – Προσέκρουσε σε δέντρο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Ψαλίδι στην Κω, με θύμα έναν 55χρονο.

Το δυστύχημα καταγράφηκε σήμερα το πρωί περίπου στις 08:30, λίγο μετά το ξενοδοχείο Sun Palace, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας προχώρησαν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας και στη συλλογή στοιχείων για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Όπως αναφέρει το kostv.gr, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 55χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.