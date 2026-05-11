Οι κτηνίατροι συμφωνούν: Tο ότι τα σκυλιά χαίρονται όταν βλέπουν τους ιδιοκτήτες τους να επιστρέφουν σπίτι δεν αποτελεί ένδειξη ευτυχίας

Κτηνίατροι προειδοποιούν πως όταν τα σκυλιά χαίρονται πολύ όταν βλέπουν τους ιδιοκτήτες τους να επιστρέφουν στο σπίτι, δεν αποτελεί ένδειξη ευτυχίας.

Πολλοί ιδιοκτήτες ερμηνεύουν την ενθουσιώδη αντίδραση των σκύλων τους όταν επιστρέφουν στο σπίτι ως σαφή ένδειξη ευτυχίας. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, στην πραγματικότητα, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να κρύβει ένα πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα: Στρες και άγχος αποχωρισμού.

Είναι αρκετά συνηθισμένο τα σκυλιά να γαβγίζουν, να πηδούν ή να είναι νευρικά όταν οι ιδιοκτήτες τους επιστρέφουν στο σπίτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί ακόμη και να ουρήσουν από την συγκίνηση.

Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται χαριτωμένο, στην πραγματικότητα οι κτηνίατροι εξηγούν ότι μια τόσο έντονη αντίδραση δεν είναι ένδειξη ευεξίας, αλλά ακριβώς το αντίθετο.

Τα σκυλιά είναι κοινωνικά και στοργικά ζώα, οπότε είναι απολύτως φυσιολογικό να πλησιάζουν για να καλωσορίσουν. Το πρόβλημα προκύπτει όταν αυτή η υποδοχή είναι δυσανάλογη. Ένα επίπεδο αναστάτωσης που υποδηλώνει ότι το ζώο δεν έχει διαχειριστεί την απουσία του ιδιοκτήτη του, υποφέροντας κατά τη διάρκεια του χρόνου που αυτός ήταν μακριά.

Αυτή η έντονη διέγερση μπορεί να επηρεάσει την υγεία του. Σε σκύλους προχωρημένης ηλικίας, αυτά τα επεισόδια στρες μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στην καρδιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού ιστότοπου informacion, τροποποιώντας τις καθημερινές ρουτίνες, ειδικά κατά την ώρα της εξόδου και της επιστροφής στο σπίτι, μπορεί να διαμορφωθεί μια πιο ομαλή και προσγειωμένη συμπεριφορά.

Πολλοί ιδιοκτήτες κάνουν το λάθος να κάνουν μεγάλους και γεμάτους συγκίνηση αποχαιρετισμούς, καθώς και υπερβολικές υποδοχές κατά την συνάντηση με το κατοικίδιό τους.

Αυτό ενισχύει το αίσθημα αβεβαιότητας του ζώου.

Οι κτηνίατροι συνιστούν να γίνονται σύντομοι αποχαιρετισμοί, μόλις λίγων δευτερολέπτων, και να αποφεύγονται οι «σκηνές» κατά την επιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο, ο σκύλος καταλαβαίνει ότι η έξοδος του ιδιοκτήτη του δεν είναι ένα ανησυχητικό γεγονός.

Σιγά-σιγά, με την πάροδο των εβδομάδων, αυτές οι μικρές αλλαγές βοηθούν στον έλεγχο και τη μείωση του άγχους του ζώου, το οποίο παραμένει πολύ πιο ήρεμο όταν ο ιδιοκτήτης του βρίσκεται εκτός σπιτιού.