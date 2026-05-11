Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Ανοιχτοί σε προτάσεις ανταλλαγής οι Μιλγουόκι Μπακς” σύμφωνα με το ESPN

Τις προτάσεις για trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο φέρονται έτοιμοι να εξετάσουν οι Μιλγουόκι Μπακς, με το μέλλον του “Greek freak” στα “Ελάφια” να μπαίνει στην πιο κρίσιμή του φάση.

“Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι ανοιχτοί σε τηλεφωνικές επαφές και προσφορές για τον δύο φορές MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενόψει του NBA Draft Combine, με περισσότερες από έξι εβδομάδες να απομένουν μέχρι το Draft” αναφέρει ο Σαμς Σαράνια και το ESPN.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως οι Μιλγουόκι Μπακς περιμένουν μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές πλευρές για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ οι ίδιοι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω στις απαιτήσεις τους, αποζητώντας ως αντάλλαγμα έναν νεαρό παίκτη του κορυφαίου επιπέδου ή και κάποια draft picks.

“Κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει συμβόλαιο με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο (σσ. max contract) και θα μείνει μαζί μας ή αν θα παίξει αλλού”, δήλωσε ο Χάσλαμ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του Τέιλορ Τζένκινς ως νέου προπονητή των Ελαφιών προ ολίγων ημερών.

Στελέχη άλλων ομάδων στο NBA πιστεύουν ότι σε ένα πιθανό trade θα παίξει μεγάλο ρόλο το ποιους προορισμούς προτιμά ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που δικαιούται επέκταση συμβολαίου τετραετούς διάρκειας και ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων, την 1η Οκτωβρίου, εάν παραμείνει στους Μπακς ή έξι μήνες μετά τη μετακόμισή του σε νέα ομάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει περάσει και τις 13 σεζόν του στο NBA αγωνιζόμενος στο Μιλγουόκι, με το οποίο πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα το 2021. Φέτος είχε 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ σε 36 παιχνίδια, χάνοντας αρκετά ματς ταλαιπωρούμενος από τραυματισμούς στη γάμπα και το γόνατο.