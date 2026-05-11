Λένα Ζευγαρά για απρόοπτο που έζησε πάνω στην πίστα: “Ανέβηκε και με έραβε με κλωστή και βελόνα”

Η Λένα Ζευγαρά παραχώρησε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη για το «Secret» των Παραπολιτικών και μίλησε για την προσωπική ζωή και τα απρόοπτα που έχει ζήσει σε νυχτερινά κέντρα που εμφανίζεται. Η τραγουδίστρια θυμήθηκε και περιέγραψε ένα περιστατικό, όταν έσπασε φερμουάρ κατά τη διάρκεια εμφάνισής της και η ίδια φώναξε τον στυλίστα της πάνω στην πίστα.

Αναφερόμενη στο πώς είναι στην προσωπική της ζωή, η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε ότι «∆εν ξέρω να σου πω, γιατί τη συγκεκριµένη περίοδο δεν έχω καθόλου χρόνο για τον εαυτό µου».

Όσον αφορά το αν έχει δεχτεί πρόταση γάμου, η Λένα Ζευγαρά είπε: «Ναι, πριν από κάποια χρόνια, αλλά όχι πραγµατική πρόταση. Ήταν καθαρά για πλάκα. Εύχοµαι κάποια στιγµή στο µέλλον να µου γίνει από τον κατάλληλο για µένα άνθρωπο, γιατί είµαι υπέρ του γάµου και της οικογένειας».

Σχετικά με το αν της έχει συµβεί κάποιο απρόοπτο πάνω στην πίστα, η ίδια είπε: «Ναι, φυσικά, αρκετά απρόοπτα. Σε ποιον τραγουδιστή δεν έχει συµβεί; Αυτό που µου έρχεται τώρα στο µυαλό είναι ότι µου έσπασε ένα φερµουάρ την ώρα του live, φώναξα τον στυλίστα µου από το µικρόφωνο να ανέβει να µε βοηθήσει και εκείνος µε κλωστή και βελόνα µε έραβε πάνω στην πίστα».

Προ μηνών, η Λένα Ζευγαρά είχε δεχθεί ερώτηση για τις φήμες που την ήθελαν σε σχέση με τον Κέντρικ Ναν. Η τραγουδίστρια διέψευσε τη φημολογία και μάλιστα ανέφερε πως ούτε καν γνωρίζει τον αθλητή του Παναθηναϊκού.

