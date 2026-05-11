Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ξεκίνησε το νέο τριετές έργο καταπολέμησης κουνουπιών

Η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της ότι έχει ξεκινήσει το νέο τριετές έργο καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2026-2028.

Βασικός στόχος του έργου είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια καθώς και ο περιορισμός της όχλησης που προκαλείται από αυτά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει εναέρια και επίγεια καταπολέμηση. Η εναέρια καταπολέμηση πραγματοποιείται με ελικόπτερα και αφορά κυρίως στην καταπολέμηση προνυμφών και ακμαίων στους ορυζώνες, ενώ η επίγεια καταπολέμηση περιλαμβάνει:

· δράσεις εντομολογικής επιτήρησης (συστηματική παρακολούθηση κουνουπιών -προνυμφών και ακμαίων)

· εφαρμογές προνυμφοκτονίας με ψεκασμούς σε παραγωγικά φυσικά υδάτινα συστήματα, στις περιαστικές (έως 2 χλμ. από οικισμούς) και στις αστικές περιοχές σε όλη την Περιφέρεια, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους (σε επιλεγμένους οικισμούς)

· εφαρμογές ακμαιοκτονίας, όταν απαιτείται, κατόπιν εντομολογικών δεδομένων ή με την κοινοποίηση κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Το πρόγραμμα υλοποιείται από περίπου 40 συνεργεία και υποστηρίζεται από 20 εξειδικευμένους επιστήμονες.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εποπτεύει στενά την υλοποίηση του έργου με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου (εφαρμογή telewavent για τον έλεγχο της κίνησης του στόλου και e-bite για τον έλεγχο όλων των δράσεων) και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, εντατικοποιώντας τις δράσεις όταν απαιτείται. Παράλληλα, αξιοποιείται η εφαρμογή MosquitoVision, μέσω της οποίας οι πολίτες ενημερώνονται για την όχληση από κουνούπια και μπορούν να δηλώνουν πιθανές εστίες αναπαραγωγής.

Τέλος, υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενώ λειτουργεί και δωρεάν τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (800-11-244-24) για θέματα προστασίας από τα κουνούπια.

Η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνουν στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ότι έχει ξεκινήσει το νέο τριετές έργο καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2026-2028.

Βασικός στόχος του έργου είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια καθώς και ο περιορισμός της όχλησης που προκαλείται από αυτά.

Το έργο περιλαμβάνει εναέρια και επίγεια καταπολέμηση. Η εναέρια καταπολέμηση πραγματοποιείται με ελικόπτερα και αφορά κυρίως στην καταπολέμηση προνυμφών και ακμαίων στους ορυζώνες, ενώ η επίγεια καταπολέμηση περιλαμβάνει:

· δράσεις εντομολογικής επιτήρησης (συστηματική παρακολούθηση κουνουπιών -προνυμφών και ακμαίων)

· εφαρμογές προνυμφοκτονίας με ψεκασμούς σε παραγωγικά φυσικά υδάτινα συστήματα, στις περιαστικές (έως 2 χλμ. από οικισμούς) και στις αστικές περιοχές σε όλη την Περιφέρεια, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους (σε επιλεγμένους οικισμούς)

· εφαρμογές ακμαιοκτονίας, όταν απαιτείται, κατόπιν εντομολογικών δεδομένων ή με την κοινοποίηση κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Το πρόγραμμα υλοποιείται από περίπου 40 συνεργεία και υποστηρίζεται από 20 εξειδικευμένους επιστήμονες.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εποπτεύει στενά την υλοποίηση του έργου με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου (εφαρμογή telewavent για τον έλεγχο της κίνησης του στόλου και e-bite για τον έλεγχο όλων των δράσεων) και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, εντατικοποιώντας τις δράσεις όταν απαιτείται. Παράλληλα, αξιοποιείται η εφαρμογή MosquitoVision, μέσω της οποίας οι πολίτες ενημερώνονται για την όχληση από κουνούπια και μπορούν να δηλώνουν πιθανές εστίες αναπαραγωγής.

Τέλος, υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενώ λειτουργεί και δωρεάν τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (800-11-244-24) για θέματα προστασίας από τα κουνούπια.