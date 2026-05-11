Ζάκυνθος: Διασωληνωμένη 20χρονη Βρετανίδα, παρασύρθηκε από μηχανάκι στον Λαγανά
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, στη Ζάκυνθο, με θύμα 20χρονη Βρετανίδα.
Η 20χρονη παρασύρθηκε από δίκυκλο, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.
Η νεαρή τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, καθώς η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Σύμφωνα με το imerazante.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί.
Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.