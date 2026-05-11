Δημήτρης Νατσιός: Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες του προέδρου της Νίκης – Τι δήλωσε για το 2024

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024), δήλωσε εισόδημα 30.082,48 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, 230 ευρώ από ακίνητα, 2.352 ευρώ που εξαιρούνται φόρου, 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δάνεια, και 2,03 ευρώ από τόκους και μερίσματα.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 19.322,38 ευρώ και έχουν κατανεμηθεί σε οκτώ λογαριασμούς σε τέσσερις τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Optima Bank), με το μεγαλύτερο μέρος σε έναν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα (18.825,73 ευρώ).

Διαθέτει τέσσερα ακίνητα σε Πιερία και Κιλκίς, που τα απέκτησε σε προηγούμενες χρήσεις με γονική παροχή: ένα διαμέρισμα 119 τ.μ. στην Πέτρα Πιερίας (ψιλή κυριότητα 33,33%), δύο οικόπεδα στην Πέτρα (πλήρης κυριότητα 100% και 25% αντίστοιχα) και ένα διαμέρισμα 145 τ.μ. στο Κιλκίς (50%). Διατηρεί επίσης ένα επιβατικό ΙΧ του 2006 και ένα στεγαστικό δάνειο 163.000 ευρώ στη Eurobank (2006, υπόλοιπο 99.213,45 ευρώ, λήξη 2032).

Μέσα στο 2024 ο κ. Νατσιός μεταβίβασε ως γονική παροχή ένα διαμέρισμα 89,85 τ.μ. στο Κιλκίς, διατηρώντας ωστόσο το στεγαστικό δάνειο που το βαρύνει. Παράλληλα, απέκτησε δύο αυτοκίνητα: ένα καινούριο 1.490 κ.εκ. αντί 27.000 ευρώ (12.000 από ίδια κεφάλαια και 15.000 από δάνειο) και ένα μεταχειρισμένο 1.796 κ.εκ. αντί 100 ευρώ. Για την αγορά του πρώτου έλαβε καταναλωτικό δάνειο 14.960 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2024 (υπόλοιπο 14.599,22 ευρώ, λήξη 2027).

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Δημήτρη Νατσιού



