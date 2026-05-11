MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονου από την Τρίπολη

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 52χρονου άντρα από την Τρίπολη Αρκαδίας. Ο Γκοργκόλης Χρήστος 52 ετών από την Τρίπολη Αρκαδίας εξαφανίστηκε στις 05 Μαΐου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 11/5/2026 για την εξαφάνιση του και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γκοργκόλης Χρήστος έχει ύψος 1.70 μ., είναι εύσωμος ,έχει γκρι μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μπλε σκούρα παπούτσια και έφερε μαζί του πράσινο σακίδιο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση

Τρίπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: “Αυτός που δολοφονήθηκε έκλεψε από τους άλλους 5 περιστέρια” λέει αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του 54χρονου

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Τουρκία: Ξεκίνησε σήμερα η δίκη του Ιμάμογλου για “πολιτική κατασκοπεία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με 13 Συλλήψεις σε Σάμο και Αττική

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ζεϊμπέκικο για καλό σκοπό στην Αριστοτέλους – Στόχος ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness

ΥΓΕΙΑ 1 ώρα πριν

Αγαπηδάκη για χανταϊό: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γεωργιάδης για τη “φωτογραφία”: Τρομακτική η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα, στα δικαστήρια όποιος τη διακινεί