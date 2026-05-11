Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονου από την Τρίπολη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 52χρονου άντρα από την Τρίπολη Αρκαδίας. Ο Γκοργκόλης Χρήστος 52 ετών από την Τρίπολη Αρκαδίας εξαφανίστηκε στις 05 Μαΐου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 11/5/2026 για την εξαφάνιση του και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γκοργκόλης Χρήστος έχει ύψος 1.70 μ., είναι εύσωμος ,έχει γκρι μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μπλε σκούρα παπούτσια και έφερε μαζί του πράσινο σακίδιο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση