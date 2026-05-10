Συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στον Λίβανο οι IDF, χτύπησαν μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο ο ισραηλινός στρατός, καθώς λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι IDF έπληξαν εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.



Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί τις πόλεις της Ναμπατίγια, με τουλάχιστον τέσσερις οβίδες να πέφτουν σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις.



Το NNA μετέδωσε επίσης ότι, πέρα από τις περιοχές Χαμπούς και Μαϊφαντούν, βομβαρδισμοί σημειώθηκαν και στην πόλη Καφρτζούζ

Αναχαιτιστικά πυρά κατά ύποπτων εναέριων στόχων

Παράλληλα, ξεχωριστή αεροπορική επιδρομή φέρεται να έπληξε την περιοχή Ζαουτάρ αλ-Γκαρμπίγια, εντείνοντας περαιτέρω την κατάσταση ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.



Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε αναχαιτιστικά πυρά εναντίον «ύποπτων εναέριων στόχων» στην περιοχή που βρίσκεται υπό την κατοχή των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο.



Όπως ανέφερε ο στρατός μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αναχαιτίσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ.

Προειδοποίηση για εκκένωση τριών περιοχών

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των στόχων ή για τυχόν ζημιές και θύματα από τα περιστατικά.



Νωρίτερα, οι IDF είχαν εκδώσει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία καλούσαν κατοίκους των Ντέιρ αλ-Ζαχράνι, Τζαρτζού και Σατζάντ (Τζεζίν) ή διαφορετικά θα κινδυνεύσουν να σκοτωθούν.