Μαρουσάκης: Μετά τα 30άρια χαλάει ο καιρός – Πότε επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός μέχρι την Πέμπτη με υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο νέα μεταβολή αναμένεται από τα τέλη της εβδομάδας.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες θα κυριαρχήσουν οι ανοιξιάτικες συνθήκες, με την Τρίτη να αναμένεται η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας.

Στην άνοδο της θερμοκρασίας θα συμβάλουν οι νοτιοδυτικοί άνεμοι, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ανεβάζοντας τον υδράργυρο τοπικά ακόμη και στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, χωρίς να «ξεφεύγει» από την άνοιξη, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί κοντά στους 27 με 28 βαθμούς, ενώ από την Πέμπτη έως και το Σαββατοκύριακο αναμένονται τιμές γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, από την Πέμπτη θα αυξηθεί η αστάθεια, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Για σήμερα, Δευτέρα, προβλέπεται ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα, αν και η ατμόσφαιρα παραμένει επιβαρυμένη λόγω της αφρικανικής σκόνης, η οποία περιορίζει κατά τόπους την ορατότητα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνουν τη σκόνη προς την πλευρά της Τουρκίας, βελτιώνοντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί στο νότιο Ιόνιο, γύρω από την Κρήτη και τα Κύθηρα, ενώ αργότερα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά.

Πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες υπάρχει μόνο αργά το απόγευμα σε ορεινά τμήματα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, την ανατολική Πελοπόννησο, την Αργολίδα, τη Λακωνία, τη Θεσσαλία και την Κρήτη, όπου ο υδράργυρος ίσως αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη σκόνη να υποχωρεί μέσα στην ημέρα και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 με 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη οι πρωινές ώρες θα συνοδευτούν από αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ωστόσο η εικόνα θα βελτιωθεί, με λίγες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Όπως σημειώνει, από την Πέμπτη ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα, φέρνοντας πιο άστατο καιρό και επαναφέροντας τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.