Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού για το οικονομικό έτος 2024 – Τι δήλωσε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2025 (χρήση 2024) δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων ο πρωθυπουργός προχώρησε στην πώληση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Η αξία κτήσης των ομολόγων ήταν 490.575 και πώλησης 500.000 ευρώ.

Στις τραπεζικές καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 573.000 ευρώ με το μεγαλύτερο ποσό (472.000 ευρώ) να προέρχεται από την πώληση των ομολόγων. Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει αμετάβλητη.

Στην κατοχή του πρωθυπουργού εντοπίζονται 2 ΙΧ 1.560 κ.ε και 875 κ.ε με έτος κτήσης 2016 και 2017 αντίστοιχα.

Ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί τις μετοχές στον Κήρυκα Χανίων. Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις εμφανίζεται ποσό 150.000 ευρώ που έλαβε από την αδελφή του Gourdain Αλεξάνδρα και πιστωτική κάρτα με 6.100 υπόλοιπο οφειλόμενο.

