Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Χειρόγραφο σημείωμα προς την οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα στην Κρήτη – Δείτε εικόνες

Χειρόγραφο σημείωμα προς την οικογένεια του 21χρονου Νικήτα ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα φίλου του στην Κρήτη, έγραψε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το πρωί της Κυριακής ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος παρέστη, συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος, στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία στο Φανάρι.

Εκεί ο Μητροπολίτης Πρόδρομος έγινε δεκτός σε ακρόαση από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον για την υπόθεση της δολοφονίας του Νικήτα.

Παράλληλα, ο πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέδωσε στον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου χειρόγραφο σημείωμα «συμπαθείας προς την οικογένεια του μακαριστού Νικήτα, με την ευχή να μην υπάρξουν στο μέλλον άλλες παρόμοιες τραγωδίες».

Στο σημείωμα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρει: «Στην οικογένεια του Νικήτα την συμπάθεια και τα πατρικά συλλυπητήρια μου. Αιωνία η μνήμη του αγαπημένου παιδιού σας. Σας χαιρετώ, σας ευλογώ και σας εύχομαι καλή υπομονή και κουράγιο».

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

