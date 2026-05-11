Ζαγόρι: Αυστριακός τουρίστας έπεσε σε μονοπάτι και τραυματίστηκε – Επιχείρηση διάσωσης

Επιχείρηση διάσωσης στο Ζαγόρι. Ένας 70χρονος Αυστριακός τουρίστας, ο οποίος για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί σε πρανές, τραυματίστηκε μετά από πτώση του σε μονοπάτι το απόγευμα της Δευτέρας (11.05.2026).

Ο ηλικιωμένος Αυστριακός τουρίστας εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπους Ζαγορίου, από άνδρες της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων.

Ο μοτοσικλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου.

Μόλις συνέβη το ατύχημα στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (11.05.2026), οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετέχουν 27 άνδρες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ παράλληλα συνδράμουν η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ .

Λίγο πριν τις 8 μ.μ. προσέγγισαν τον Αυστριακό, πυροσβέστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα το ipeirotika.gr, από την πτώση του ο άνδρας είναι πολυτραυματίας.

