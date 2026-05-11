Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής της Βιολάντα

Ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα και ο προϊστάμενος παραγωγής απολογήθηκαν σήμερα για τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ο γενικός διευθυντής αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ.

O ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές καθώς αντιμετωπίζει και το κακούργημα της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, για την απώλεια πέντε εργαζομένων γυναικών στο εργοστάσιο της Βιολάντα τον περασμένο Ιούνιο.

