MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 82χρονος που αγνοούταν στην Κορινθία

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 82χρονου, του οποίου τα ίχνη εξαφανίστηκαν από το πρωί της Κυριακής (10/5), στην Κλένια Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (11/5) χωρίς τις αισθήσεις του από κάτοικο της περιοχής σε αγροτική περιοχή προς την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, λίγο έξω από την Κλένια Κορινθίας.


Από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής του είχε ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης από τις αρμόδιες Αρχές, με τη συμμετοχή ανδρών της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, Αστυνομίας, εθελοντικών ομάδων και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ερευνούσαν την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 82χρονος έχασε τη ζωή του.

Κορινθία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 17 ώρες πριν

Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στο ΑΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο: Μαθητές του Ευκλείδη οδηγούν το μέλλον της πράσινης αυτοκίνησης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Η Λίβερπουλ παρουσίασε το μνημείο που θα δημιουργήσει προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Το αλκοόλ με κατέστρεψε, πήρα ναρκωτικά άθελά μου μέσα σε ένα μπουκάλι νερό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Εθελοντική αιμοδοσία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης σήμερα στη ΔΕΘ

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Τηλεθέαση: Σαρωτικό το YFSF στην prime time της Κυριακής