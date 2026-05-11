Τουρκία: Βίντεο με οδηγό ταξί να αφοπλίζει ένοπλο απαγωγέα – Δραματικές στιγμές

Κινηματογραφική ομηρία σημειώθηκε στην Τουρκία. Ένας και μία γυναίκα κράτησαν όμηρο υπό την απειλή όπλου οδηγό ταξί και στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά δεν υπολόγισαν στην αντίδραση του οδηγού.

Το περιστατικό της ομηρίας, η οποία εξελίχθηκε σε καταδίωξη, συνέβη στην πόλη Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, οι δύο δράστες επιβιβάστηκαν στο ταξί και με την απειλή καραμπίνας ανάγκασαν τον οδηγό να συνεχίσει την πορεία του.

Η αστυνομία καταδίωξε το ταξί, με τον άνδρα να πυροβολεί εναντίον τους.

Και ενώ φαινόταν πως οι δράστες είχαν τον οδηγό υπό τον έλεγχο τους, όταν η αστυνομία περικύκλωσε το ταξί, εκείνος κατάφερε να τον αφοπλίσει έπειτα από πάλη μέσα στο όχημα.

Ενώ οδηγός και δράστης συνέχισαν να παλεύουν, οι αστυνομικοί άνοιξαν τις πόρτες του ταξί και συνέλαβαν το ζευγάρι. Στη διάρκεια της ομηρίας ο οδηγός του ταξί τραυματίστηκε ελαφρά.

Τα λεπτά αγωνίας καταγράφηκαν από την κάμερα που υπήρχε μέσα στο όχημα.