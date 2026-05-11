e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Ιουνίου

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής του e-ΕΦΚΑ ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών σύμφωνα με τον οργανισμό.

Ειδικότερα, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ
  • Θα καταβληθούν επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και
  • οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

