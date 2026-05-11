Δήμος Θεσσαλονίκης: Από την παράταξη Ζέρβα στον Αγγελούδη ο Αντώνης Φουρλάτος

Ο εκλεγμένος σύμβουλος της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Αντώνης Φουρλάτος αλλάζει στρατόπεδο και από την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα προσχωρεί στην παράταξη του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη».

«Η απόφασή μου αυτή έχει ως αποκλειστικό γνώμονα το συλλογικό συμφέρον μιας πόλης που βλέπω με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση πως, επιτέλους, αλλάζει», σημειώνει χαρακτηριστικά στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος έκανε λόγο για πλήρη ανατροπή της εικόνας στασιμότητας που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις και έργα με «διακριτό αποτύπωμα» στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως η καθαριότητα.

Παράλληλα, τόνισε την πρόθεσή του να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια της σημερινής διοίκησης, επισημαίνοντας πως οι «μεγάλες υπερβάσεις επιτυγχάνονται με τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες».