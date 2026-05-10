Λουτσέσκου: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, εμείς δεν τα παρατάμε

Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στο Φάληρο μετά το 60′, αλλά το τελικό 1-1 τον διατήρησε απλά σε θέση ισχύος στη μάχη της 2ης θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δίνει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, για τη συνέπεια που έδειξε και να στέκεται στα προβλήματα που είχε η δική του ομάδα.

Αναλυτικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Διαχειρίστηκε καλύτερα τις καταστάσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν η ΑΕΚ. Είχαν λιγότερα παιχνίδια στην Ευρώπη, τους βοήθησε και αυτό. Είχαν μια συνέπεια στην απόδοσή τους. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Εμείς πληρώσαμε το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την επιστροφή μας, αλλά η διαφορά των βαθμών ήταν τέτοια που δεν μας το επέτρεψε. Δεν είναι εύκολο να παίζεις δύο συνεχόμενα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό που παλεύει και αυτός για το πρωτάθλημα.

Δεν είναι εύκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο. Είχαμε στο μυαλό μας δύο σενάρια. Το ένα να έχει η ΑΕΚ ατυχές αποτέλεσμα και εμείς να πάρουμε σήμερα ότι μπορούμε καλύτερο για να μειώσουμε την απόσταση για να πάμε γι’ αυτό που θέλαμε. Και ο δεύτερος στόχος να πάμε για τη 2η θέση και τα προκριματικά του Champions League.

Είναι μια δύσκολη, σκληρή σεζόν. Ακόμη και πριν λίγες ημέρες είχαμε προβλήματα με τον Οζντόεφ που είχε ενοχλήσεις και τον Τάισον που αρρώστησε. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να αντιδράσουμε».