Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας
Τα εισοδήματα έτους για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου σύμφωνα με το πόθεν έσχες 2025 (χρήση 2024) ανέρχονται σε 79.465 ευρώ με τα 42.500 ευρώ να προσέχονται από επαγγελματική δραστηριότητα.
Στις τραπεζικές καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25.000 ευρώ ενώ η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέχει ένα ΙΧ 1.600 κ.ε., συμμετέχει με 50% στην δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ εμφανίζει υπόλοιπο 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.
