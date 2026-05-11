Δολοφονία Κλεομένη: Η οικογένειά του ιδρύει δομή για τη στήριξη οικογενειών

Δομή για τη στήριξη οικογενειών θυμάτων οπαδικής βίας φαίνεται πως δημιουργεί η οικογένεια του αδικοχαμένου Κλεομένη.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Alpha ο θείος του 20χρονου, που δολοφονήθηκε πριν λίγους μήνες στην Καλαμαριά, η Πολιτεία δεν τους στήριξε, γι’ αυτό και οι ίδιοι αποφάσισαν να ιδρύσουν έναν φορέα που θα στηρίζει αφιλοκερδώς οικογένειες που θα βρεθούν στη θέση τους και θα κληθούν να διαχειριστούν την απώλεια, την αδικία και τον θυμό.

Ο θείος του Κλεομένη τόνισε ότι η δομή θα διαθέτει ψυχολόγους και ψυχίατρους, αναφέροντας ότι όλα θα γίνουν στη μνήμη του 20χρονου, ο οποίος «ήταν ένα παιδί, το οποίο μόνο βοηθούσε τον κόσμο».

Παράλληλα, ο πατέρας του πατέρας του 17χρονου Άγγελου, ο οποίος κατέληξε στην είσοδο της πολυκατοικίας του στις Σέρρες, μετά από τον ξυλοδαρμό του από ανήλικο, ανέφερε ότι εάν ο δολοφόνος του γιου του που είχε αναπτύξει παραβατική συμπεριφορά βρισκόταν σε ένα άλλο περιβάλλον, τότε ίσως να μην έχανε τον Άγγελο. «Ίσως να μην τον έχανα. Δεν έχουμε λάβει καμία άλλη υποστήριξη από κανέναν φορέα. Μία ουσιαστική συμβολή της Πολιτείας σε τέτοια θέματα θα μπορούσε να αποτρέψει τέτοια περιστατικά», υπογράμμισε ο ίδιος.

Δολοφονία Κλεομένη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

