Δημογλίδου: Με χειροβομβίδες οι ληστές στην Κάτω Τιθορέα – Μιλάμε για ηλικίες 24-33 ετών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά τις 8 προσαγωγές για τη ληστεία με λεία 200.000 ευρώ στην Κάτω Τιθορέα χθες Δευτέρα, με τους 5 από αυτούς να συλλαμβάνονται λίγες ώρες μετά το περιστατικό και αφού είχαν εγκαταλείψει το πρώτο όχημά τους και είχαν επιβιβαστεί σε άλλο.

Όπως ενημέρωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, οι δράστες κατείχαν 4 χειροβομβίδες, βαρύ οπλισμό, ημιαυτόματα όπλα και πιστόλια με σφαίρες στη θαλάμη. «Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν λεπτό να τους ακολουθήσουν, να τους καταδιώξουν για κάποια χιλιόμετρα, και στη συνέχεια να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο, κατευθυνόταν προς την Αττική το όχημα», ανέφερε η ίδια, διευκρινίζοντας πως δεν έπεσε ούτε ένας πυροβολισμός κατά την καταδίωξη.

Αναφορικά με το πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη της συμμορίας, η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως ήταν πολύ άμεση η ενημέρωση των αστυνομικών της Φθιώτιδας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, από τη στιγμή που η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για μια τόσο μεγάλη ληστεία με τόσο μεγάλη λεία και πολύ γρήγορες κινήσεις των δραστών. «Επίσης γνώριζαν ότι υπήρχε μεγάλο ποσό στην τράπεζα, το οποίο δεν μπορούσαν να αποσπάσουν. Προφανώς κατά κάποιον τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα, για αυτό ακριβώς και επέλεξαν αυτό», υπογράμμισε.

Ερωτηθείσα για το αν πρόκειται για σεσημασμένα άτομα, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ τόνισε πως οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει με αδικήματα την Αστυνομία, χωρίς βέβαια να είναι ξεκάθαρη η εικόνα για τον καθένα ξεχωριστά. «Μιλάμε για μικρές ηλικίες 24-33 ετών, διερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες ληστείες», όπως είπε.

«Αναζητούν και άλλα άτομα οι αστυνομικοί χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα αριθμό όλων των εμπλεκομένων. Οι δράστες δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή, προφανώς επέλεξαν το κατάστημα της τράπεζας αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπάρχει πολύ κοντά αστυνομικό τμήμα, δηλαδή χρειαζόταν τουλάχιστον ένα τέταρτο να φτάσει το πρώτο περιπολικό»