Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας
THESTIVAL TEAM
Εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 12 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, κατά τις ώρες 07.00-11.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες από τη διασταύρωση του αεροδρομίου έως τη διασταύρωση Τριλόφου – Επανομής.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.
