MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλείνει από σήμερα τμήμα της ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Μακρυγιάλου (455 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Ν. Αγαθούπολης – Μεθώνης (459 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου, ως εξής:

Στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

  • Έως το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 12.00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

  • Από Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 8.00 έως Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 20.00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης Πιερία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κοζάνη: Απατεώνες πήραν λίρες, δολάρια και ευρώ από 79χρονη – Πρώτα την απείλησαν και μετά την κάλεσε δήθεν αστυνομικός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Χαλκιδική: Διαρρήκτες “άδειασαν” κατάστημα οπτικών στην Άφυτο – 20.000 ευρώ η λεία – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα λίγο πριν τον Α’ ημιτελικό – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Πίνακας που είχαν κλέψει οι ναζί βρέθηκε σε σπίτι συνεργάτη των SS στην Ολλανδία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ξεκίνησε το νέο τριετές έργο καταπολέμησης κουνουπιών