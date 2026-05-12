Φρικτό δυστύχημα στο Βιετνάμ: Βιομηχανικός τεμαχιστής “ρούφηξε” 34χρονο εργάτη – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 34χρονος εργάτης σε εργοστάσιο στο Βιετνάμ, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών τον «ρούφηξε» μεγάλος βιομηχανικός τεμαχιστής.

Το δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης καταγράφηκε, μάλιστα, από κάμερα ασφαλείας.

Στο σκληρό βίντεο φαίνεται ο 34χρονος Ρο Μα να βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή από την οποία τροφοδοτούσε υλικό στο μηχάνημα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ξαφνικά το εργαλείο που χρησιμοποιούσε ο 34χρονος κόλλησε στον τεμαχιστή, με τον ίδιο να προσπαθεί να το τραβήξει.

Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν κατέστη δυνατό με αποτέλεσμα ο τεμαχιστής να τον «ρουφήξει» και να προκαλέσει τον φρικτό θάνατό του.

Βιετνάμ

