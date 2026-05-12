Τραγωδία στη Χαλκίδα: Ηλικιωμένος μοτοσικλετιστής κατέληξε μετά από πτώση στον δρόμο

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Χαλκίδα, όταν ηλικιωμένος οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, ο άνδρας κινούνταν με τη μηχανή του σε δρόμο της πόλης, όταν αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημά του στην άκρη του δρόμου, δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι του στο οδόστρωμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται, καθώς εξετάζεται εάν ο θάνατός του προήλθε από τον τραυματισμό που υπέστη κατά την πτώση ή από παθολογικά αίτια που ενδεχομένως προκάλεσαν και την αρχική αδιαθεσία.