Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: Απομακρύνονται 1.231 παλιά βαγόνια από το σιδηροδρομικό δίκτυο

Πάνω από 25.000 τόνοι scrap εκποιούνται και απομακρύνονται από σιδηροδρομικούς χώρους σε Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Φθιώτιδα.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) προχωρούν σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απομάκρυνσης παλαιού και άχρηστου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού από το δίκτυο, με την προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και αποκομιδή 1.231 μονάδων παλαιού τροχαίου υλικού, συνολικού προεκτιμώμενου βάρους 25.442.300 κιλών, δηλαδή πάνω από 25.000 τόνων scrap.

Η διαδικασία αφορά την απομάκρυνση παλαιού και μη αξιοποιήσιμου τροχαίου υλικού από σιδηροδρομικούς χώρους και εγκαταστάσεις σε τέσσερις γεωγραφικές ενότητες της χώρας: Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Το προς εκποίηση υλικό περιλαμβάνει 696 μονάδες τροχαίου υλικού του Ελληνικού Δημοσίου, διαχείρισης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), και 535 μονάδες ιδιοκτησίας της εταιρείας. Τα εκτιμώμενα έσοδα για τον οργανισμό ανέρχονται τουλάχιστον σε 5.724.517,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την υψηλότερη προσφερθείσα τιμή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) επιδιώκουν την ουσιαστική αποσυμφόρηση κρίσιμων σιδηροδρομικών χώρων, την απομάκρυνση υλικού που παραμένει ανενεργό επί σειρά ετών, καθώς και τη βελτίωση της ασφάλειας, της εικόνας και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων του δικτύου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου που υλοποιούν οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλο το δίκτυο.

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία θα αναλάβει, με δικές του δαπάνες, την αποκομιδή του τροχαίου υλικού εντός 14 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τους τεχνικούς, λειτουργικούς και περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται στη διακήρυξη. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί έως τις 27 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), κ. Χρήστος Παληός, δήλωσε:

«Με την απομάκρυνση 1.231 παλαιών βαγονιών από το σιδηροδρομικό δίκτυο, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την εξυγίανση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών μας. Πρόκειται για υλικό που παρέμενε ανενεργό επί χρόνια σε σιδηροδρομικούς χώρους, επιβαρύνοντας την εικόνα, τη λειτουργικότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των ευρύτερων περιοχών εναπόθεσης.

Ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος του παλαιού τροχαίου υλικού, η παρέμβαση αυτή απαντά σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη αποσυμφόρησης των σιδηροδρομικών χώρων της πόλης και αναβάθμισης της εικόνας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.»

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ανατρέχουν στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης για τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις ειδικές προβλέψεις της διαδικασίας: https://ose.gr/public-tender/διακήρυξη-26007-2026-ανοικτού-πλειοδοτικού-δι/.