Πετρέλαιο: Νέα άνοδο στις τιμές του Brent υπό το φόβο νέας ανάφλεξης

Άνοδο σχεδόν 1% κατέγραψαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν εμφανίζονται εύθραυστες, με την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον να αναδεικνύει τις βαθιές διαφωνίες που εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 86 σεντς ή 0,8%, φτάνοντας τα 105,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 99 σεντς ή 1%, στα 99,06 δολάρια. Και οι δύο δείκτες είχαν ήδη καταγράψει άνοδο σχεδόν 2,8% τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «στην εντατική», επισημαίνοντας σοβαρές διαφωνίες γύρω από βασικά αιτήματα της Τεχεράνης, όπως η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η επανέναρξη των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου και οι αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου.

Η Τεχεράνη επανέλαβε επίσης ότι διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα στο Στενό του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο επικεφαλής του ενεργειακού τομέα της DBS Bank, Σούβρο Σάρκαρ, σημείωσε ότι η αισιοδοξία για μια άμεση ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται να εξασθενεί και προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία έως τα τέλη Μαΐου, οι ανοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν ισχυροί.

Οι διαταραχές που σχετίζονται με το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχουν ήδη οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς σε περιορισμό των εξαγωγών τους. Έρευνα του Reuters έδειξε ότι η παραγωγή πετρελαίου του OPEC τον Απρίλιο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ, εκτίμησε ότι μια ουσιαστική πρόοδος προς συμφωνία ειρήνης θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση 8 έως 12 δολαρίων στις τιμές, ενώ οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση ή απειλή επαναφοράς αποκλεισμού θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent ξανά πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενες διακοπές στις εξαγωγές μέσω του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την επιστροφή της αγοράς σε συνθήκες σταθερότητας έως και το 2027, προκαλώντας απώλειες περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την εβδομάδα.

Στο μέτωπο της προσφοράς, αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters εκτιμούν ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο στρατηγικός αναλυτής ενέργειας της Macquarie Group, Γουόλτ Τσάνσελορ, σημείωσε ότι η μείωση αυτή καταγράφεται σε ένα περιβάλλον ισχυρών θαλάσσιων εξαγωγών αργού και προϊόντων πετρελαίου που αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν στενά και τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε τρία φυσικά πρόσωπα και εννέα εταιρείες που κατηγορούνται ότι διευκόλυναν ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα.