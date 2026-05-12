Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την μετάδοση του Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου – Αναμένεται ιατρικό ανακοινωθέν

Την αναστολή της τηλεοπτικής μετάδοσης του ριάλιτι επιβίωσης Survivor ανακοίνωσε η διοίκηση του ΣΚΑΪ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του διαγωνιζόμενου Σταύρου Φλώρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το κανάλι του Φαλήρου, η απόφαση ελήφθη έως ότου διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως αναφέρεται, «μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του παιχνιδιού».