Κατερίνα Καινούργιου: Το βράδυ δεν κοιμήθηκα – Κοιτάς το πλασματάκι και νιώθεις τέτοια ευτυχία που ξαφνικά είσαι με ενέργεια
THESTIVAL TEAM
Άυπνη, αλλά εμφανώς ευδιάθετη και ανανεωμένη, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) μέσα από τη Super Κατερίνα στη νέα καθημερινότητα με το μωρό και τις δυσκολίες της μητρότητας.
Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως το προηγούμενο βράδυ δεν κατάφερε να κοιμηθεί σχεδόν καθόλου, καθώς το μωρό ήταν ανήσυχο, ωστόσο παραδέχθηκε πως η κούραση μοιάζει να περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ευτυχία που βιώνει.
«Το βράδυ δεν κοιμήθηκα κιόλας, γιατί δεν ήθελε να κοιμηθεί καθόλου. Όση κούραση κι αν έχεις, το κοιτάς το πλασματάκι και νιώθεις τέτοια ευτυχία που ξαφνικά είσαι με ενέργεια. Είναι απίστευτο. Ενώ υπό άλλες συνθήκες, αν δεν κοιμόσουνα, πτώμα θα ’σουνα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Καλλιθέα: “Είναι καλύτερα, χρειάζεται να κάνει φυσιοθεραπείες” λένε οι γονείς της 2χρονης που έπεσε στο συντριβάνι
- Απέδρασε κρατούμενος από την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου στο Ρίο, τον συνέλαβαν μέσα σε μια ώρα
- Survivor: Τι λέει ο παραγωγός του ριάλιτι Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη