Κατερίνα Καινούργιου: Το βράδυ δεν κοιμήθηκα – Κοιτάς το πλασματάκι και νιώθεις τέτοια ευτυχία που ξαφνικά είσαι με ενέργεια

Άυπνη, αλλά εμφανώς ευδιάθετη και ανανεωμένη, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) μέσα από τη Super Κατερίνα στη νέα καθημερινότητα με το μωρό και τις δυσκολίες της μητρότητας.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως το προηγούμενο βράδυ δεν κατάφερε να κοιμηθεί σχεδόν καθόλου, καθώς το μωρό ήταν ανήσυχο, ωστόσο παραδέχθηκε πως η κούραση μοιάζει να περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ευτυχία που βιώνει.

«Το βράδυ δεν κοιμήθηκα κιόλας, γιατί δεν ήθελε να κοιμηθεί καθόλου. Όση κούραση κι αν έχεις, το κοιτάς το πλασματάκι και νιώθεις τέτοια ευτυχία που ξαφνικά είσαι με ενέργεια. Είναι απίστευτο. Ενώ υπό άλλες συνθήκες, αν δεν κοιμόσουνα, πτώμα θα ’σουνα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.