MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το βράδυ δεν κοιμήθηκα – Κοιτάς το πλασματάκι και νιώθεις τέτοια ευτυχία που ξαφνικά είσαι με ενέργεια

|
THESTIVAL TEAM

Άυπνη, αλλά εμφανώς ευδιάθετη και ανανεωμένη, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) μέσα από τη Super Κατερίνα στη νέα καθημερινότητα με το μωρό και τις δυσκολίες της μητρότητας.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως το προηγούμενο βράδυ δεν κατάφερε να κοιμηθεί σχεδόν καθόλου, καθώς το μωρό ήταν ανήσυχο, ωστόσο παραδέχθηκε πως η κούραση μοιάζει να περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ευτυχία που βιώνει.

«Το βράδυ δεν κοιμήθηκα κιόλας, γιατί δεν ήθελε να κοιμηθεί καθόλου. Όση κούραση κι αν έχεις, το κοιτάς το πλασματάκι και νιώθεις τέτοια ευτυχία που ξαφνικά είσαι με ενέργεια. Είναι απίστευτο. Ενώ υπό άλλες συνθήκες, αν δεν κοιμόσουνα, πτώμα θα ’σουνα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17 ώρες πριν

Κοζάνη: Βίντεο με αρκούδες να κάνουν βόλτες στους δρόμους της Νεάπολης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Ιουνίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Eurovision 2026: Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία δεν θα μεταδώσουν τη διοργάνωση, λόγω Ισραήλ

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Λένα Ζευγαρά για απρόοπτο που έζησε πάνω στην πίστα: “Ανέβηκε και με έραβε με κλωστή και βελόνα”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Σοκ στη Βραζιλία: Νεόνυμφος πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του στην γαμήλια δεξίωση