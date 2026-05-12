Νίκος Δένδιας: Ουκρανικό το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

THESTIVAL TEAM

Ουκρανικό είναι τελικά το drone, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπως επιβεβαιώσε πριν από λίγο ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στις Βρυξέλλες.

«Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου και στο σήμερα παρουσία του υπουργού Ουκρανού άμυνας για τα δεδομένα σχετικά με το drone που εντοπίσαμε στην Ελλάδα. Τώρα γνωρίζουμε πως είναι ουκρανικό» σημείωσε.

«Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρωμένου οχήματος επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Drone Λευκάδα Νίκος Δένδιας Ουκρανία

